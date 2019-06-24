Новини Тернополя 

Жінка, яку сьогодні в Тернополі переїхав тролейбус, померла в лікарні

Irena 0 View Прокоментуй!

Світлина від Поліція Тернопільської області.

Сьогодні о пів на 10 годину ранку на вулиці Бережанській під тролейбус потрапила жінка.

Спочатку тернополянка вийшла з цього тролейбуса, а коли він почав рух, потрапила під задні колеса. Водій розповів, що трагедія трапилася, коли він проїжджав зупинку, відтак швидко повернув кермо і задню частину тролейбуса занесло. Внаслідок цього зачепив жінку й вона впала під колесо.

Потерпілу з численними переломами рук та ніг доставили в лікарню. Однак незабаром вона померла.

 

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