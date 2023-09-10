У Тернополі сталась масштабна пожежа

Сьогодні, 10.09.2023, о 03:00 год. до Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на одному з підприємств по вул. Микулинецькій у м.Тернопіль.

По прибуттю до місця виклику підтверджено пожежу на великій площі. Ймовірно, із-за відсутності протипожежних автоматизованих систем, пожежу виявили із запізненням. Розповідає начальник ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

🚒 На місце події негайно було направлено 2 відділення Частини спеціальної пожежної техніки та 2 відділення 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини. Пожежа була класифікована за 3 номером виклику.

Додатково на місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі беруть участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

🚁 Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом.

🕔 Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, і ліквідація триває.

Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються





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