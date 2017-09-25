Тернополяни сказали “ні” котельням на торфі!

Свідома громада міста зібралася у філармонії, аби заборонити реалізацію комунальним підприємством ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» проектів, пов’язаних із будівництвом торф’яних котелень у неділю, 24 вересня. «ЗА» заборону проголосувало 225 людей, 7 – «ПРОТИ», 9 – «УТРИМАЛИСЯ».

Нагадуємо, минулого року міська рада анонсувала проект, згідно якого 7 міських комунальних котелень, що обслуговують більшість мешканців Тернополя, будуть переведені на тверде паливо, зокрема торф. Міська рада переконує, що така альтернатива значно зекономить бюджетні кошти та звільнить Тернопіль від російського газу.

Впродовж довгого періоду громада міста обурюється через цей проект, люди бояться екологічних наслідків, а також стверджують, що саме будівництво відбувається не зовсім законно.

– Ми хочемо сказати “НІ” такому проекту, який надумав Надал, – каже мешканець вулиці Морозенка Будзан Григорій. – Завдяки якому він хоче заробити великі гроші. Це все пов`язано з грішми. Я сам із села, де торф добували недалеко. І я знаю, що таке паління торфу. Торф – це є засохше болото. Такі котельні можна будувати, в Європі будують, але одинарні, де розташовані десь окремо у лісі чи в полі, а не під будинками людей.

Слухання було дискусійним і гучним. Регламент, що був установлений, постійно порушувався. Люди перегукували одне одного. Мікрофони такого тиску не відчували давно. Громада обурювалася через те, що не отримувала чітких відповідей на свої запитання від ініціаторів проекту.

– Я з розумінням ставлюся до позиції громади, але ми змушені йти у тому напрямку, в якому рухається весь світ, – каже директор «Тернопільтеплокомуненерго» Андрій Чумак.

– Адже ми не можемо залежати від одного єдиного палива. Ми повинні мати щонайменше 3 види палива.

Менеджер підприємства “Промгазтехнологія” Олександр Кушер спробував наглядно пояснити тернополянам цінність проекту, показавши відповідні слайди.

– У місті Шумськ побудований завод, який буде готувати паливо, – переконує чоловік. -Це паливо буде нормоване за вологістю, за параметрами. Це буде один із найсучасніших заводів в Україні.

До дискусії долучилася і хімік, яка розповіла про усі ймовірні загрози торф`яних котелень.

– Газу в Україні добувається достатньо для населення, – каже жінка. – При спалюванні торфу виділяється дуже багато шкідливих речовин, канцерогенів, які не тільки забруднюють наше повітря, а і гублять наше здоров`я. У Європі є подібні альтернативи, але там є фільтри, які коштують мільйони доларів, а ми собі такого дозволити не можемо.

Серед громади були присутні на слуханні і депутати міської ради.

– Не треба видумувати чогось, ЗА-БО-РО-НИ-ТИ, бо громада не хоче, – каже Ігор Турський. Подібна альтернатива і її впровадження закинуть нас на 100 років назад.

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