Храмове свято в особливій церкві Чорткова

9 жовтня 20 17 р. у своє храмове свято десяту річницю відсвяткувала церква св. апостола Івана Богослова, яка розташована у Чортківській установі виконання покарань (№26).

Станом на 2007 р. це був єдиний в Україні храм у СІЗО. Його побудували за рекордні 6 місяців: у квітні було закладено наріжний камінь, а вже у жовтні відбувся чин освячення. Його провів Апостольський адміністратор, а тепер правлячий Архиєрей Бучацької єпархії Преосвященний Владика Димитрій (Григорак), котрий і очолив Архиєрейську Божественну Літургію на перший круглий ювілей церкви. Йому співслужили місцеві та запрошені з інших виправних закладів Тернопільської обл. в’язничні капелани.

На святковій Літургії були присутні депутат Верховної Ради України Олег Барна, голова Чортківської районної держадміністрації Михайло Сташків, студенти Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого (супроводжували співом Літургію), адміністрація та працівники установи виконання покарань, засуджені, які задіяні в господарській обслузі установи. Один із священників зауважив, що на богослужінні усі були рівними перед Господом.

Трансляцію цієї Літургії онлайн мали можливість спостерігати й інші засуджені цієї установи. Завдяки зусиллям Владики Димитрія у церкві недавно було встановлено відповідне обладнання, а сигнал під’єднано до загальної відеомережі виправного закладу як окремий канал.

У своєму привітальному слові архиєрей зазначив, що першу Божественну Літургію, яку він відправив у Бучацькій єпархії, була Літургія у цьому, на той час, СІЗО. Тому це місце має для нього особливе значення. І зараз Владика щиро радіє, що цей храм не є сам для себе чи для священників, а ним користаються як і персонал установи виконання покарань, так і ті, хто відбуває тут свій термін ув’язнення.

Протосинкел Бучацької єпархії о. Володимир Заболотний пригадав усім присутнім як з ініціативи тодішнього місцевого капелана о. Павла Менлі постала ця особлива церква, як будувалася з початку на власні гроші о. Павла, як сам о. Володимир разом із студентами Івано-Франківської семінарії їздили по Бучацькій єпархії і збирали пожертви на добудову тюремного храму. На завершення протосинкел подарував Владиці Димитрію понад 30 журналів із записами всіх жертводавців тих часів.

Опісля слів привітань відбувся чин освячення води, окроплення нею всіх присутніх та мирування.