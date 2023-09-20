Велика сімка” вважає, що війна в Україні триватиме ще 6-7 років, – Bloomberg

Тому союзники бачать потребу в плануванні довгострокової військової та економічної підтримки України.

США та їхні союзники з “Великої сімки” очікують, що війна в Україні може затягнутися на роки вперед, тому закладають це у своє військове та фінансове планування.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Високопоставлений анонімний чиновник однієї з європейських країн G-7 сказав журналістам видання, що війна в Україні може тривати ще шість-сім років і що союзникам потрібно планувати фінанси, щоб продовжувати підтримувати Київ у такому тривалому конфлікті.

“Це набагато довше, ніж багато офіційних осіб очікували на початку цього року, але повільний прогрес у контрнаступі України в останні місяці пом’якшив очікування”, – йдеться у статті.

За інформацією видання, лідери G-7, включаючи президента США Джо Байдена, донесли це повідомлення до Генеральної Асамблеї ООН цього тижня в Нью-Йорку, як причину для інших країн підтримати Україну.

“Представники G7 обговорили похмуру перспективу в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері та погодилися, що конфлікт, ймовірно, ще триватиме в середньостроковій або довгостроковій перспективі”, – розповів журналістам на умовах анонімності високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

Довгострокова допомога Україні включатиме допомогу в енергетиці та інфраструктурі та, як очікується, зміцнить економіку країни, щоб стримувати Росію в майбутньому, сказав американський чиновник.