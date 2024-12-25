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26 грудня виключатимуть світло на Тернопільщині. Графік

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💡 У четвер, 26 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

❗️Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.

➡️1.1 12:00-15:30

➡️1.2 12:00-15:30

➡️2.1 12:00-15:30

➡️3.1 15:30-19:00

➡️3.2 08:00-08:30, 15:30-19:00

➡️4.1 08:00-08:30, 15:30-17:00

➡️4.2 08:00-08:30

➡️5.1 19:00-21:00

➡️5.2 08:30-12:00, 19:00-21:00

➡️6.1 08:30-12:00

➡️6.2 08:30-12:00

 

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