26 грудня виключатимуть світло на Тернопільщині. Графік
💡 У четвер, 26 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
❗️Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК «Укренерго» щодо порядку застосування черг. Відтепер діятиме 12 підчерг вимкнень.
➡️1.1 12:00-15:30
➡️1.2 12:00-15:30
➡️2.1 12:00-15:30
➡️3.1 15:30-19:00
➡️3.2 08:00-08:30, 15:30-19:00
➡️4.1 08:00-08:30, 15:30-17:00
➡️4.2 08:00-08:30
➡️5.1 19:00-21:00
➡️5.2 08:30-12:00, 19:00-21:00
➡️6.1 08:30-12:00
➡️6.2 08:30-12:00