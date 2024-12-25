Дві страшні новини в одній громаді на Тернопільщині – загинули Володимир Кутко та Андрій Левицький

💔🇺🇦🙏На жаль, жорстока війна з російським окупантом вирвала із життя ще двох наших земляків: Володимира Кутка та Андрія Левицького. Повідомляє мер Збаража Роман Полікровський.

💔🇺🇦🙏Володимир Кутко, 35-річний мешканець Стриївки, загинув 12 грудня під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Він служив водієм-мотористом взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

💔🇺🇦🙏Уродженець села Красносільці Андрій Левицький, 1987 р.н., який служив сапером із квітня 2022 року, у самий Святий вечір, 24 грудня, отримав смертельне поранення на полі бою на Херсонщині.

✝️🙏💔Спільна молитва відбудеться завтра, 26 грудня, у Сквері Героїв о 14 годині. (Маршрут кортежу з тілом Володимира Кутка проляже через Доброводівське перехрестя).

🚔🇺🇦Після молитви колона поїде до рідної домівки загиблого Володимира Кутка у село Стриївка та до церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці, де відбудеться парастас.

✝️🙏💔Чин похорону – у п’ятницю, 27 грудня о 14 годині.

✝️🙏💔Поховання Андрія Левицького відбудеться у Львові куди й відправиться траурний кортеж від Скверу Героїв.

💔Найщиріші співчуття рідним загиблих захисників, нехай Господь потішить ваші серця.

🇺🇦💔Просимо прийти і гідно вшанувати українських захисників, які віддали свої молоді життя за нашу свободу і незалежність.💙💛

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