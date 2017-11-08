Чому місту Чортків пощастило

Місто Чортків – входить до переліку міст-переможців нового проекту GIZ “Енергоефективність у громадах-II” !

Енергозбереження, енергоефективність та екологічність – поняття, які зараз дуже часто зустрічаються у медіапросторі та дійсно починають перетворюватися на реальні дії. І якщо про системність у цій сфері на державному рівні поки говорити, все-таки, зарано, місцеві органи влади всерйоз задумуються над питаннями збереження енергії та починають впроваджувати ефективні ініціативи.

Так, у Києві під час проходження конференції “Енергоефективність в малих містах. Виклики і рішення”, було оголошено старт новому проекту GIZ “Енергоефективність у громадах-II”, що впроваджується за дорученням уряду Німеччини.

У ході проведення конкурсу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH визначили 20 міст- партнерів, які візьмуть участь у новому проекті з листопада 2017 року до весни 2020 року.

Місто Чортків стало одним із переможців в даному проекті і разом з іншими містами отримають величезний досвід попередніх проектів, можливість обміну інформацією між усіма містами України у напрямку енергосервісу у бюджетній сфері, її правові засади, перешкоди та можливості.

Урочиста церемонія підписання відбулась 2 листопада 2017 року у м. Києві. Чортків представив заступник міського голови Олег Недокус та головний спеціаліст відділу муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту Ірина Шаровська.