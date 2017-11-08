Чому місту Чортків пощастило
Місто Чортків – входить до переліку міст-переможців нового проекту GIZ “Енергоефективність у громадах-II” !
Енергозбереження, енергоефективність та екологічність – поняття, які зараз дуже часто зустрічаються у медіапросторі та дійсно починають перетворюватися на реальні дії. І якщо про системність у цій сфері на державному рівні поки говорити, все-таки, зарано, місцеві органи влади всерйоз задумуються над питаннями збереження енергії та починають впроваджувати ефективні ініціативи.
Так, у Києві під час проходження конференції “Енергоефективність в малих містах. Виклики і рішення”, було оголошено старт новому проекту GIZ “Енергоефективність у громадах-II”, що впроваджується за дорученням уряду Німеччини.
У ході проведення конкурсу Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH визначили 20 міст- партнерів, які візьмуть участь у новому проекті з листопада 2017 року до весни 2020 року.
Місто Чортків стало одним із переможців в даному проекті і разом з іншими містами отримають величезний досвід попередніх проектів, можливість обміну інформацією між усіма містами України у напрямку енергосервісу у бюджетній сфері, її правові засади, перешкоди та можливості.
Урочиста церемонія підписання відбулась 2 листопада 2017 року у м. Києві. Чортків представив заступник міського голови Олег Недокус та головний спеціаліст відділу муніципального розвитку, інвестицій та енергоменеджменту Ірина Шаровська.
One thought on “Чому місту Чортків пощастило”
Мало знаю про їхні програми енергозбереження, тому – НЕ ЗНАЮ. Але те що бачу (частенько буваю там), то скажу що обласне наше начальство нехай не шукає всяких безвіз для тих, з ким “хоче мити” наші кровні, а на базі Чорткова РОБИТЬ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР з безголовими головами ОТГ. Всьо пройти по повній програмі, яку Шматко вже ЗДІЙСНИВ в натурі: від туалету на автобусній, від бруківки і дороги в майже кожному закутку міста і до центральної його частини. Вчіться, є живий приклад ҐОСПОДАРСТВА по-українськи ! Україна вже заждалася на справжні порядки…