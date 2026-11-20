У Києві через російську атаку пошкоджені об’єкти водоканалу: є загиблі працівники
У Києві внаслідок російської атаки в ніч на 20 листопада пошкоджені об’єкти «Київводоканалу». Через перебої в енергосистемі у столиці виникли проблеми з водопостачанням. Серед працівників комунального підприємства є загиблі та постраждалі.
Про це повідомила пресслужба «Київводоканалу».
Зокрема, у Печерському районі зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.
Фахівці підприємства вживають заходів для стабілізації роботи системи та якнайшвидшого відновлення нормативного тиску.
Нагадаємо, внаслідок нічної балістичної атаки Росії на Київ також пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости. Рух через Подільський міст частково обмежили.