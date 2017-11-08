На допрем’єрний показ фільму “Межа” приїде актриса Римма Зюбіна

На допрем’єрний показ фільму “Межа”, що відбудеться у кінотеатрі Сінема Сіті 10 листопада приїдуть продюсер Андрій Єрмак та актриса Римма Зюбіна. Перед початком фільму гості поспілкуються із журналістами, а після фільму охоче дадуть відповіді на усі питання глядачів.

Старт фільму 19:00.

Напередодні всеукраїнського прокату словацько-українську копродукцію «Межа» покажуть в 6 українських містах: Тернополі, Львові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. «Межа» до свого всеукраїнського прокату вже зчинила неабиякий резонанс в Україні та Європі, представивши нашу країну в основній конкурсній програмі кінофестивалю у Карлових Варах, що входить до переліку фестивалів категорії «А». Більше того, саме стрічка «Межа» здобула на фестивалі один із найголовніших призів – Кришталевий глобус за кращу режисерську роботу.

Стрічка користується шаленою популярністю у Словаччині, де поставила всі можливі рекорди прокату та від якої висунута на цьогорічну премію «Оскар»!

Про словацько-українську копродукцію вже написали видатні світові видання «The Hollywood Reporter» та «Variety», які порівняли «Межу» з кращими роботами Гая Річі, «Хрещеним батьком» та «Кланом Сопрано».

Також українська рок-легенда Олег Скрипка записав власну версію пісні «Гей, соколи», що стала головним треком словацько-української стрічки «Межа».

Український прокат фільму стартує 16 листопада цього року.