‼️Оновлена інформація щодо ГПВ



⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 20.11.2026 змінено кількість черг, які підлягають відключенню.



👉Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua



❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті.





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