Чимало вантажівок виїхали на свої маршрути з «лисими» колесами та без ланцюгів, – ця ніч для дорожників Тернопільщини була напруженою

Ця ніч для дорожників Тернопільщини була напруженою. Проїзд забезпечували 57 піскорозкидачів та 17 навантажувачів. Техніка працювала до 1 ночі. За ніч на дороги загального користування державного значення висипали 2,5 тонни піскосуміші.

О 5 ранку підрядники знову відправили снігоприбиральні машини на маршрути. Проїзд на Тернопільщині забезпечено.





❗️ На жаль, дорожники мусять мусимо констатувати, що попри попередження чимало вантажівок виїхали на свої маршрути Тернопільщиною з «лисими» колесами та без ланцюгів. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звернулася до патрульної поліції, аби вона перевіряла фури на наявність «зимових» шин та ланцюгів при в’їзді в область.