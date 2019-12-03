Одна людина загинула, п’ятеро травмовані в результаті ДТП у Підволочиському районі

2 грудня близько 10:45 год. трапилася аварія за участю двох легкових автомобілів «Жигулі» та «GEELY» на автодорозі «Тернопіль –Скалат – Жванець» у с. Криве Підволочиського району.

Внаслідок ДТП постраждали шість осіб, з яких одна загинула та п’ятеро травмовані.

На місці події працювали рятувальники, які провели деблокування водія та пасажира із переднього сидіння автомобіля «GEELY», огороджено місце події та відключено АКБ.

Обставини ДТП з’ясовують працівники УПП ГУ НП в Тернопільській області.