День рятувальників на Тернопільщині: пожежі, небезпечні комахи та допомога людям

11 серпня на Тернопільщині для рятувальників був день без перепочинку. За добу вони здійснили 11 виїздів, і кожен із них вимагав швидкості, злагодженості та холодної голови.

🔥 Близько 16:00 у селі Сураж Кременецького району здійнявся дим — на відкритій території горіла суха трава. Площа займання була невеликою, лише 0,025 га, але вітер міг швидко рознести полум’я далі. Рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце й за кілька хвилин приборкали вогонь.

🔥 Ввечері, о 18:20, тривожний дзвінок надійшов із Скали-Подільської. На полі зайнялися пожнивні залишки, і хоча горіло всього 0,05 га, вогонь загрожував поширитися. Місцева пожежна команда подала ствол води й зупинила полум’я.

🐝 Цього дня рятувальники чотири рази виїжджали на боротьбу з небезпечними комахами. У Звенигороді гніздо шершнів виявили в господарській споруді приватного домогосподарства. У Підгородньому — просто на даху житлового будинку. В Окопах — у стіні житлового приміщення. А в Буцневі ці агресивні комахи оселилися у стіні приватного будинку, створюючи небезпеку для мешканців. Рятувальники усунули загрозу та позбавили мешканців від таких небезпечних «сусідів».

💧 О 09:04 надійшло повідомлення про підтоплення підвалу Почаївського будинку культури. Рятувальники встановили мотопомпу й відкачали воду, щоб приміщення знову можна було безпечно використовувати.

🚑 О 10:06 у Тернополі, на вулиці 15 Квітня, вони допомагали медикам транспортувати хворого з 4-го поверху до карети швидкої. Під вечір, у Гаях Шевченківських, допомога знадобилася жінці з пансіонату «Фортуна». Працювали разом із медиками, обережно та злагоджено, щоб пацієнтка отримала необхідну допомогу якомога швидше.

⚠️ Рятувальники нагадують: навіть маленьке вогнище у сухій траві може за хвилини перерости у масштабну пожежу; гнізда шершнів не варто чіпати самостійно — це небезпечно для життя; у разі будь-якої надзвичайної події телефонуйте 101 — ми завжди поруч.

Деталі за посиланням 👉 https://surl.li/kyoclj