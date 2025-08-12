“Дитячий лікар” у Кременці: як кабінет дитячої медицини розвинувся завдяки гранту від служби зайнятості”

Лікар-педіатр – це перший провідник вашої дитини у світ здоров’я. «Насправді не уявляю себе в іншій професії. Найбільше тішить, коли маленькі пацієнти стають нашими друзями, із посмішкою зустрічають навіть поза межами медичного закладу», – ділиться Анатолій Опалько, лікар-педіатр із Кременця.

Анатолій Костянтинович працює лікарем з 2017 року у Кременецькій опорній лікарні, а у 2021 році заснував власну медичну практику, створивши медичний кабінет «Дитячий лікар».

Даний медичний заклад має можливості надавати послуги з первинного огляду лікаря, проте для проведення деяких діагностичних та лікувальних процедур необхідно було скеровувати пацієнтів у інші заклади. Ці обставини спонукали підприємця скористатися грантовою програмою «Власна справа» та отримати 250 тис. грн, що дозволило пану Анатолію придбати медичне обладнання для проведення лабораторних досліджень, а саме: гемоаналізатор, ЕКГ-апарат, спірограф та медичний холодильник.

«Ми, лікарі, маємо відповідальність залишатися на хвилі прогресу, щоб допомагати людям за допомогою найкращих на сьогодні методів!» – впевнений Анатолій Костянтинович. Тому придбання якісного обладнання є надважливим у роботі медичного закладу, адже ці інструменти та пристрої лікарі – педіатри медичного кабінету «Дитячий лікар» використовують сьогодні для діагностики, моніторингу та лікування захворювань маленьких кременчан. Окрім цього, лікарі нашого закладу постійно навчаються та відвідують майстер-класи, є постійними учасниками щорічних Prime Pediatrics.

Відповідно до умов гранту Анатолій Опалько створив два робочих місця. За допомогою служби зайнятості Тернопільщини підприємець укомплектував вакансію адміністратора, та отримав компенсацію у розмірі єдиного внеску за працевлаштування зареєстрованої безробітної.

Навіть під час війни «Дитячий лікар» продовжує працювати в Кременці. Команда не лише лікує, а й волонтерить, допомагаючи створювати здорове дитинство для маленьких українців.

