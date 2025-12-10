На бізнес-карті Тернопільщини – понад 6 тисяч нових точок зростання

На Тернопільщині помітно активізувалося підприємництво: від початку року в податковій службі області зареєстровано 6322 нових суб’єктів господарювання. Більшість серед них – фізичні особи-підприємці (5678), ще 644 – це новостворені юридичні особи. Загалом на початок грудня 2025 року в області на податковому обліку перебуває 70 301 основний платник: 43 365 самозайнятих та 26 936 юридичних осіб. Порівняно з одинадцятьма місяцями минулого року їх кількість зросла, зокрема юридичних осіб додалося 499, а самозайнятих – 643.

Позитивні зміни спостерігаються і серед платників ПДВ. Нині їх у регіоні 3726, з яких 3002 – юридичні особи та 724 – підприємці. За одинадцять місяців кількість юридичних осіб – платників ПДВ збільшилася на 41, а ФОПів – на 70.

Окрему категорію становлять волонтери, які працюють у правовому полі. У реєстрі податкової служби перебуває 191 фізична особа-волонтер. Протягом року до нього додалися 22 нові волонтери, у даних щодо чотирьох були внесені зміни, а трьох виключено з переліку.

Підприємці все активніше користуються електронними сервісами, доступними через Електронний кабінет та мобільний застосунок «Моя податкова». Вони дозволяють подавати звітність, сплачувати податки, отримувати довідки та звертатися до податкової дистанційно. Повний перелік сервісів доступний на вебпорталі ДПС України.

Для тих, кому зручніше працювати офлайн, у Тернополі на вул. Білецькій, 1 функціонує Офіс податкових консультантів. Тут можна отримати консультації щодо ведення бізнесу, а заздалегідь спланувати свій візит допомагає попередня реєстрація в електронній черзі на порталі ДПС.