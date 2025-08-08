Двоє дітей знищили “Водну арену” у Тернополі?

Працівники ювенальної превенції відділення поліції №1 (м. Тернопіль) спільно з поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до пошкодження майна на території спортивного об’єкта «Водна арена Тернопіль». Ними виявилися двоє рідних братів віком 15 і 16 років. Обоє – уродженці Запорізької області, нині проживають у Тернополі.

7 серпня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження спортивної споруди, що перебуває на балансі Тернопільської обласної військової адміністрації. Звернення надійшло від представника департаменту розвитку інфраструктури області через спецлінію 102.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що «Водна арена Тернопіль» зазнала значних пошкоджень. На території об’єкта відсутні камери відеоспостереження, сигналізація чи охорона. Залишки обірваних кабелів, зірвані літери з назви арени та сміття вказують на акт вандалізму. Крім того, з’ясувалося, що неповнолітні викрали бойлер.

Тернопільська «Водна арена», яка мала стати важливим об’єктом для розвитку водних видів спорту, зараз виглядає як занедбана руїна. Будівництво «Водної арени» стало частиною програми «Велике будівництво» і обіцяло стати важливим центром для розвитку водних видів спорту в Україні. Вартість будівництва об’єкта перевищила 100 мільйонів гривень, але арена так і не стала важливим осередком для змагань.

Місцеві чиновники та громадськість задаються питанням, чому після кількох років будівництва об’єкт так швидко занепав. З’ясувалося, що спортивний комплекс не був належним чином утримуваний і не відповідав стандартам експлуатації.

У березні 2025 року тернопільська влада разом з Федерацією каное України обговорювала можливість відновлення «Водної арени», однак ситуація тільки погіршилася після цього. Тепер місцева громада чекає реальних кроків від влади, щоб виправити стан об’єкта, що потенційно міг стати важливим спортивним центром для водних видів спорту.