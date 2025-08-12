Лікарі, через яких чимало пацієнтів залишились без очей, працюють у ВЛК

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про відсторонення від роботи чотирьох офтальмологів районної лікарні, яких обвинувачують у тяжких злочинах. Лікарям інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до серйозних наслідків для пацієнтів (ч. 1 ст. 140 КК України), отримання неправомірної вигоди з вимаганням (ч. 4 ст. 368-4 КК України) та службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що з березня 2022 по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення троє медиків вводили пацієнтам заборонений препарат. За цю процедуру вони вимагали та отримували від 8 до 34 тисяч гривень від кожного хворого.

У результаті такого «лікування» постраждало 18 осіб: 15 втратили зір на одне око, 3 – на обидва. Через ускладнення 7 пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока. Державі завдано збитків майже на 900 тисяч гривень, витрачених на подальше лікування постраждалих.

Наразі кримінальні провадження розглядає Чортківський районний суд. Оскільки обвинувачені продовжують працювати в лікарні, прокурори наполягають на їхньому відстороненні, щоб запобігти можливому тиску на персонал та пацієнтів.