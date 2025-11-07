Ексначальник патрульної поліції Кременця уник покарання за вимагання хабаря

Шумський районний суд призначив колишньому начальнику сектору реагування патрульної поліції Кременецького районного відділу, капітану поліції Анатолію Ю. два роки умовного покарання. Правоохоронець вимагав від свого знайомого 10 тис. доларів за допомогу зі втечею за кордон. Однак обманув його – взяв частину грошей і витратив їх на власний розсуд. Правоохоронця судили за шахрайство.

Про вимагання хабаря в Державне бюро розслідувань повідомив сам військовозобов’язаний. Чоловік розповів, що у лютому 2024 року звернувся до свого знайомого – керівника патрульної поліції Кременця, щоб той допоміг йому офіційно працевлаштуватися, бо через війну він не міг знайти роботу. У відповідь обвинувачений Анатолій Ю. запропонував чоловіку нелегально виїхати за кордон. За це він почав вимагати 10 тис. доларів, йдеться у вироку Шумського районного суду від 30 жовтня.

Правоохоронець та його знайомий зустрілися приблизно 21 лютого 2024 року у Кременці. Тоді обвинувачений запевнив військовозобов’язаного, що він зможе підготувати необхідні документи та внести дані в інформаційну систему «Шлях», щоб потім чоловік міг без перешкод перетнути кордон. Однак під час розслідування встановили, що насправді поліцейський не мав такої можливості, а хотів обманом отримати гроші від знайомого.

Під час розмови Анатолій Ю. зазначив, що гроші йому треба передати двома частинами – по 5 тис. доларів. Першу частину коштів – перед підготовкою документів, а другу частину – згодом. Після зустрічі військовозобов’язаний звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою.

У суді обвинувачений визнав провину і розповів, що його друг з Вишнівця попросив допомогти спільному знайомому виїхати за кордон. Він пообіцяв допомогти за 10 тис. доларів, але насправді отримав частину обумовленої суми і розпорядився нею на власний розсуд. Також Анатолій Ю. зазначив, що щиро шкодує про скоєне, просив його суворо не карати, оскільки він зараз проходить військову службу у ЗСУ.

Суддя Шумського райсуду визнав його винним у шахрайстві та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на термін 3,5 роки. Однак згодом встановив іспитовий термін на два роки. Обвинувачений також має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Контролювати це має командир військової частини, у якій чоловік проходить службу. Також експравоохоронець має сплатити 9,5 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляцію.



