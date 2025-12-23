«Свідомий, цинічний удар напередодні Різдва»: росіяни атакували Україну понад 600 дронами й десятками ракет

Війська рф запустили по Україні понад 600 дронів й десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб’єкти на заході країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що відразу після нічного обстрілу уряд скоординував всі служби для ліквідації наслідків атаки. Загалом ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

«Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки», — наголосила Свириденко.

За її словами, в результаті атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. По всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Більше про російський обстріл

Уночі та вранці 23 грудня росіяни атакували низку регіонів України. Унаслідок масованого обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки в Києві, на Житомирщині та Рівненщині , а також в інших областях.

У Києві наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них — 16-річна дитина. Крім того, від російського удару постраждала й Київщина. У Вишгородському районі загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей зазнали осколкових поранень.

На Житомирщині через російський обстріл загинула дитина 2021 року народження. Загалом в області відомо про п’ятьох постраждалих і одного загиблого.