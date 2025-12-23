Ракетна атака на енергооб’єкти: у Тернополі відновлюють світло, але тролейбуси поки не працюють

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що через ракетну атаку по енергетичних об’єктах в Україні тривають аварійні вимкнення електроенергії, зокрема і в Тернополі. Внаслідок цього комунальні служби міста перемикають системи на резервне живлення, щоб відновити подачу води та тепла. Поступово ці послуги будуть відновлені.

Водночас, через відключення електрики, не працюють тролейбуси, і для забезпечення громадського транспорту збільшена кількість автобусів на маршрутах міста.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, і частина міста вже отримала світло. Протягом дня буде відновлено електропостачання для інших районів. Варто зазначити, що в деяких містах України досі триває повітряна тривога, що також впливає на відновлення енергопостачання.

Міська влада закликає жителів Тернополя бути обережними та дотримуватись усіх рекомендацій щодо безпеки.