17:46 | 7.11.2025
Тернопільська митниця зупинила спроби обійти митне законодавство: десятки протоколів та мільйонні штрафи для порушників

Контроль за дотриманням митного законодавства та протидія порушенням залишається невід’ємною частиною діяльності Тернопільської митниці.

За десять місяців 2025 року у правоохоронному напрямку проведено значну роботу, спрямовану на виявлення і припинення незаконних дій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Упродовж цього періоду працівники Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Тернопільської митниці склали 66 протоколів про порушення митних правил на суму 35,8 мільйона гривень.

Серед найчастіших  порушень факти недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; перевищення строку транзитних перевезень (доставки) товарів; перевищення строку тимчасового ввезення товарів, а також дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру.

До суду передано 35 справ  про порушення митних правил на                             25,6 мільйона гривень.

За результатами розгляду 4 справ накладено штраф на 7,1 мільйона гривень, а предметів правопорушень конфісковано на суму понад 5,6 мільйона гривень.

Важливою складовою правоохоронної діяльності є міжнародна співпраця митниці з уповноваженими органами іноземних держав.

Упродовж року направлено 16 запитів до іноземних митниць Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, Норвегії, Естонії та Китаю.

За результатами опрацювання відповідей складено 28 протоколів про порушення митних правил.

Пам’ятаймо, що довіра до держави починається з чесності кожного.

 

 



