російська атака на Хмельниччину: руйнування, жертви та перебої з енергопостачанням

Сьогодні, під час обстрілів Росії, Хмельниччина зазнала серйозних руйнувань. В результаті атаки загинула людина 1953 року народження, про що повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого.

Через обстріли також виникли перебої з електропостачанням в деяких районах області. Місцеві служби працюють над відновленням електрики, проте ситуація залишається складною.

Атака триває, і місцева влада закликає всіх жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Бережіть своє життя та здоров’я, дотримуйтесь вказівок місцевих органів влади.

