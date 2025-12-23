російська атака 23 грудня: руйнування та загиблі на Одещині, Хмельниччині та Рівненщині

Внаслідок нічних та ранкових атак російських військ в Києві та низці областей України зафіксовано численні руйнування та постраждалих. Від обстрілів загинули й поранені люди, пошкоджена інфраструктура та приватні будинки.

У Києві та низці областей фіксують наслідки нічної і ранкової атаки РФ. Вже є постраждалі.



🔴Київ. У Святошинському районі зранку впали уламки біля житлового будинку. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них дитина 16 років.



🔴Київщина. Під Вишгородом загинула жінка, троє людей зазнали поранень, зокрема 17-річна дівчина. Пошкоджено приватні будинки.



🔴Хмельниччина. Через обстріли РФ загинула людина, є перебої з електропостачанням.



🔴Житомирщина. Від російської атаки постраждали 6 людей, двоє з них — діти. Пошкоджено житлові будинки та цивільні приватні підприємства.



🔴Одещина. Росіяни вночі знову атакували енергетичну, портову, транспортну та житлову інфраструктуру області. Пошкоджено цивільне судно, склад, житлові будинки.



🔴Рівненщина. Через ранковий удар у регіоні пошкоджено автівки та двоповерховий багатоквартирний будинок.



🔴Чернігівщина. Від нічних атак дронами потерпала цивільна інфраструктура Новгорода-Сіверського.