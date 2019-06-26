На Тернопільщині суд лишив чотирьох дітей батькові, а не матері

До Кременецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся чоловік з приводу повернення дітей. Четверо малолітніх дітей відібрали та тимчасово влаштували у центр соціально-психологічної реабілітації. Проте, батьківських прав чоловіка не позбавили. Повернути дітей допоміг адвокат Сергій Денисюк.

В подальшому дружину клієнта було позбавлено батьківських прав. А громадянин Ф., будучи не згідний з таким рішенням, намагався виправитися та усунути причини виникнення складної життєвої ситуації, яка призвела до відібрання дітей, постійно прислухався до порад фахівців, а також неодноразово відвідував дітей у закладі, цікавився станом їхнього навчання, розвитку та проблемами.

Частиною 1 статті 170 СК України, встановлено, що суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках, передбачених п.п. 2-5 частини 1 статті 164 цього Кодексу, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є небезпечним для її життя, здоров’я і морального виховання. З врахуванням цього повернення дитини можливе лише при усуненні зазначених обставин. Довести це слід позивачу, оскільки кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ч. 1 ст. 60 ЦПК України). А саме факт зникнення обставин, що були підставою для відібрання дитини, а також, доцільність повернення дитини в рідну сім’ю.

Відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення їх батьківських прав є тимчасовим заходом на відміну від позбавлення цих осіб батьківських прав, яке має безстроковий характер. Тому, відповідно до частини 3 статті 170 СК України, якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини.

Зважаючи на те, що з моменту відібрання дітей позивач кардинально змінив свою поведінку, переоцінив її та зробив відповідні висновки, а також з огляду на те, що на сьогоднішній день відпали підстави, які були причиною відібрання дітей, адвокат підготував позовну заяву та довів, що існують всі підстави для повернення дітей. Ураховуючи положення частини 1 статті 3 Конвенції про права дитини, частини 7 статті 7 СК України при вирішенні будь-яких питань щодо дітей суд повинен виходити з якнайкращого забезпечення інтересів дітей.

Кременецький районний суд позов задовольнив, та вирішив повернути позивачу чотирьох малолітніх дітей, відібраних від нього.