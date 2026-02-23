На війні загинув бойовий медик Ігор Яремусь з Тернопільщини

🙏😓💔На жаль, чергова трагічна звістка прийшла у Збаразьку громаду, повідомляє міський голова Роман Полікровський.

Понад рік тому – 6 вересня 2024-го загинув наш земляк старший солдат Ігор Яремусь 1971 р.н.

Життя бойового медика обірвалось під час виконання завдання в районі населеного пункту Ольгівка Кореневського району Курської області рф.

🙏😓💔Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Нехай Господь допомагає пережити цей тяжкий час втрати дорогої людини.

🇺🇦🚔🙏Зустріч воїна відбудеться завтра, 24 лютого, у Сквері Героїв о 14 годині. Траурний кортеж буде рухатись через Доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви колона вирушить до рідної оселі захисника України у Вищі Луб’янки, а далі – до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

✝️🇺🇦Чин похорону – у середу, 25 лютого, об 11 годині.

🙏😓💔Просимо прийти і гідно вшанувати подвиг людини, яка віддала життя за свободу і гідність кожного з нас.

Вічна слава Герою!