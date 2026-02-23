Теракт у Миколаєві проти патрульних поліцейських

Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Повідомляє голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави.