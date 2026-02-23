21:02 | 23.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

Теракт у Миколаєві проти патрульних поліцейських

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Повідомляє голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *