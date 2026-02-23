У Підволочиську подружжя пенсіонерів загинуло від отруєння чадним газом через несправний димохід

22 лютого у Підволочиську двоє пенсіонерів отруїлися чадним газом. Інформація про трагедію надійшла до поліції близько 12:15 від працівників ДСНС. За попередніми даними, подружжя 1951 та 1957 років народження загинуло внаслідок несправного димоходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, позначивши подію як “нещасний випадок”.

Поліція закликає жителів області суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, зокрема при експлуатації газових та пічних приладів. Несправні димоходи, самовільно встановлені обігрівачі або порушення правил користування газовими приладами можуть призвести до смертельних наслідків.

Правоохоронці наголошують на важливості встановлення датчиків чадного газу та регулярній перевірці вентиляційних систем і опалювальних приладів, адже чадний газ не має запаху і кольору, але є смертельно небезпечним.