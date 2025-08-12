На Тернопільщині бізнес отримав понад 1,1 млрдгрн відшкодування ПДВ

Підприємства Тернопільщини активно користуються правом на отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Це дієвий інструмент державної підтримки бізнесу, який дозволяє повернути з бюджету частину сплаченого ПДВ у разі здійснення операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою або передбачають право на відшкодування.

У січні-липні цього року 184 суб’єкти господарювання області подали заявки на повернення 1 млрд 212 млнгривень. Торік за аналогічний період ця сума становила 793 млн гривень.

Фактично станом на 1 серпня 162 платники вже отримали з бюджету 1 млрд 114 млн грн, що на 348 млн грнбільше, ніж за 7 місяців минулого року.

Податкова служба уважно контролює обґрунтованість заявок. За результатами перевірок у 2025 році було упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 16,1 млн гривень.

Наразі залишок заявленого не відшкодованого ПДВ становить 220 млн гривень. Із цієї суми 204 млнперебувають у процесі перевірок та процедур бюджетного відшкодування відповідно до податкового законодавства, ще 16 млн – на стадії судового чи адміністративного розгляду.