У Тернополі на будівництві трагічно загинув чоловік

П’ятого грудня близько 10:05 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від лікаря ЕМД про те, що в Тернополі на будівництві травмувався чоловік. Лікарі, які прибули на виклик, констатували лише смерть потерпілого. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

Нещастя трапилося на території незавершеного будівництва. 66-річний чоловік на підприємстві працював муляром-штукатуром. Під час проведення робіт він не втримався та впав на асфальтне покриття з висоти близько 3-3,5 метрів. Травми, отримані при падінні, виявилися несумісними із життям.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває слідство.