На Театральному майдані чоловік на електросамокаті збив дитину і втік

Тернопільські правоохоронці встановлюють особу, причетну до травмування дитини, яке сталося 8 листопада 2023 року на Театральному майдані міста. За попередньою інформацією, близько 15:58 невстановлений чоловік, керуючи електросамокатом, збив семирічну дівчинку, яка в цей час перебувала на пішохідному переході.

Згідно з повідомленням пресслужби Тернопільського райвідділу поліції, водій електросамоката не зупинився після зіткнення і продовжив рух у напрямку вулиці Руської, залишивши дитину без допомоги. Серед очевидців інциденту були люди, які надали допомогу постраждалій дитині, але вона не потребувала госпіталізації.

Правоохоронці одразу розпочали розслідування та здійснюють комплекс заходів для встановлення особи порушника. Поліція звертається до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку водія електросамоката. Зокрема, особи, які стали свідками події або мають записи з відеореєстраторів, можуть звертатися до поліції.

Цей випадок ще раз наголошує на важливості дотримання правил дорожнього руху, зокрема для кермувальників електричних транспортних засобів, таких як електросамокати. Враховуючи зростання популярності електротранспорту у містах, правоохоронці закликають водіїв бути більш уважними та обережними, особливо на пішохідних зонах.

На щастя, травми, отримані семирічною дівчинкою, не є серйозними, і після надання першої медичної допомоги на місці події, дитину не госпіталізували. Проте, будь-які травми дітей є надзвичайно серйозними, тому правоохоронці зобов’язують водіїв електросамокатів та інших подібних транспортних засобів проявляти максимальну уважність до пішоходів, особливо в центральних частинах міста, де велика кількість людей, зокрема дітей.

Розслідування триває

Поліція продовжує пошуки винуватця інциденту і звертається до громадськості з проханням допомогти у розшуку кермувальника електросамоката. Інформацію можна надавати до Тернопільського районного відділу поліції за контактними номерами, або через офіційний сайт правоохоронних органів.