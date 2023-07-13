Мешканець Тернопільщини винайшов новий спосіб втечі ухилянтів через систему «Шлях»

41-річного Андрія Твердохліба, співробітника «ПриватБанку» з містечка Кременець на Тернопільщині, звинувачують у нелегальному втручанні в електронну систему «Шлях», з допомогою якої чоловіки призовного віку можуть покидати Україну. Твердохліб, за версією слідства, шукав потенційних ухилянтів, готових заплатити за можливість виїхати з країни і, використовуючи чужий електронний підпис, вносив у систему «Шлях» їхні дані.

Про цей випадок шахрайства з системою «Шлях» повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, однак без жодних деталей. NGL.media вдалося виявити подробиці цієї нетипової історії.

Виявилось, що ще минулого літа Андрій Твердохліб допоміг своєму знайомому, який мав вантажівку і як ФОП справді займався перевезеннями, зареєструватись у системі «Шлях» і . Для цього Твердохліб скористався його індивідуальним електронним підписом з паролем, завдяки якому можна отримати доступ до системи. Реєстрація пройшла успішно і приятель Твердохліба отримав ліцензію на міжнародні перевезення.

Проте Твердохліб зберіг собі доступ до електронного підпису і вирішив скористатись ним, аби вносити у систему «Шлях» дані усіх бажаючих, яких знаходив за оголошеннями у соцмережах. Використовуючи чужий підпис, він входив у систему і під іменем перевізника, який, за даними слідства, нічого не підозрював, реєстрував ухилянтів як водіїв вантажівки свого знайомого. Втім, перетинати кордон вони могли і як звичайні пасажири будь-якого транспорту чи й пішки, оскільки прикордонники звіряють лише наявність людини з конкретним закордонним паспортом у системі «Шлях».

Таким чином він зловживав доступом до «Шляху» майже рік, поки його заарештували.

Слідчі уже встановили особи принаймні восьми чоловіків, які змогли перетнути кордон завдяки Твердохлібу. Ще десятки подібних випадків розслідується.

Тернопільський міськрайонний суд уже обрав Андрію Твердохлібу запобіжний захід – арешт на два місяці з можливістю внесення 751,5 тис. грн застави. Загалом за втручання в систему «Шлях» та незаконне переправлення людей через кордон йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У судових ухвалах в цій справі вказано, що зараз Андрій Твердохліб вже ніде офіційно не працює. Раніше він працював у відділенні «ПриватБанку» біля автовокзалу у Кременці.