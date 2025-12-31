Андрій Човган завершує роботу в тернопільській ОВА та переходить до Агенції масового спорту України

Наприкінці 2025 року Андрій Човган оголосив про завершення своєї кар’єри на державній службі. У своєму дописі він висловив подяку всім колегам, з якими працював в Управлінні молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації, а також в обласній військовій адміністрації.

“Це моє свідоме рішення, прийняте з повагою і вдячністю до людей і до справи”, — зазначив Човган. Він подякував колективу за командну роботу, довіру й підтримку. Окрема подяка була висловлена головам територіальних громад, керівникам підвідомчих установ, федераціям, тренерам, спортсменам і громадським активістам.

Андрій Човган зазначив, що його шлях на державній службі не завершиться остаточно. У 2026 році він приєднається до Агенції масового спорту України, де очолить управління масового спорту у Тернопільській області.

“Майже п’ять років цієї роботи дали мені безцінний досвід, і я вдячний кожному, кого зустрів на цьому шляху”, — підкреслив він.

У своєму зверненні Човган також побажав колегам і українцям сил, єдності та нових досягнень у 2026 році, який, за його словами, має принести одну велику Перемогу для України.