Ще 30 тернополян, чиї квартири частково постраждали від ракетної атаки, отримають по 10 000 грн допомоги

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про надання одноразової грошової допомоги власникам квартир, які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року. Допомогу отримають ще 30 власників (співвласників) квартир.

Згідно з рішенням, кожному буде виділено по 10 тисяч гривень, а загальна сума виплат складе 300 000 гривень. Таке рішення було прийняте з метою додаткового соціального захисту постраждалих та часткової компенсації збитків, завданих воєнними діями на території громади.

Допомога надається з благодійного рахунку . Загалом таку допомогу виділили вже 184 особам.

Нагадаємо, отримати таку допомогу можуть власники квартир, що частково постраждали від обстрілу, за винятком помешкань, які станом на сьогодні визнані непридатними для проживання.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до відділу звернень Тернопільської міської ради за адресою вул. Листопадова, 6, 1 поверх, із заявою на ім’я міського голови та із долученням необхідних документів, а саме:

копією паспорта громадянина України;

копією реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копією документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно;

номером особистого рахунку, відкритого в банківській установі.

Після опрацювання поданих документів та на підставі актів обстеження спеціальної комісії кошти власникам (співвласникам) будуть перераховані кошти. Для отримання додаткових консультацій мешканці можуть звертатися до Тернопільської міської ради.

Нагадаємо, у Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада – 097 613 59 80.