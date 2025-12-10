У Центрі підтримки ветеранів у Тернополі почав працювати представник ЦНАПу

У Тернополі у Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв починає роботу представник Центру надання адміністративних послуг. Це дозволить ветеранам та сім’ям Героїв отримувати необхідні адміністративні послуги безпосередньо у Центрі.

Прийом документів здійснюватиметься двічі на тиждень: понеділок – з 08:30 до 13:00 та середа – з 14:00 до 17:00

Графік створений для зручності ветеранів. У разі збільшення кількості звернень кількість днів чи термін прийому може бути розширено.

Представник ЦНАПу надаватиме такі послуги:

• Постановка на квартирну чергу

• Витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР)

• Прийняття рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

• Оформлення відстрочки

• Питання щодо осіб зниклих безвісти

• Оформлення ваучерів

Нагадаємо, що Центр підтримки ветеранів та родин Героїв надає комплексний супровід ветеранам, військовополоненим, сім’ям Героїв та зниклих безвісти. Тут працюють фахівці супроводу, юристи та психолог-ветеранка. Також у Центрі проводяться спортивні, культурно-мистецькі та реабілітаційні заходи, навчання, майстер-класи та заходи для дітей ветеранів.

Ветеранський простір знаходиться за адресою: вулиця Любомира Гузара, 1. Контакти центру: +38 050 501 85 24, +38 068 696 69 43, пошта: VeterancentrTe@ukr.net