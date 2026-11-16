За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, слідчі оголосили підозру жителю Кременеччини.

Слідчі відділення поліції №1 міста Ланівці оголосили підозру жителю Кременецького району у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Від тяжких тілесних ушкоджень, завданих фігурантом, у лікарні помер 66-річний чоловік.

На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів екстреної медичної допомоги про те, що в стані церебральної коми вони доставили до районної лікарні 66-річного жителя селища Вишнівець. На тілі чоловіка були видимі тілесні ушкодження. Не приходячи до тями, пацієнт помер.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 міста Ланівці спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції виїхали на місце події. З’ясувалося, що загиблий напередодні розпивав алкогольні напої спільно зі своїм знайомим. Між чоловіками виникла суперечка, що обернулася заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

63-річного фігуранта було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у вчиненні важкого злочину санкція якого передбачає до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.