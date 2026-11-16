У Чортківській громаді попередили про особливості роботи системи оповіщення про повітряну тривогу під час відключень електроенергії. Частина сирен може не спрацьовувати без світла.

Як повідомили у Чортківській міській раді, гучномовці, через які передають повідомлення про повітряну тривогу, обладнані акумуляторами резервного живлення. Тому вони продовжують працювати навіть під час знеструмлень.

Натомість вуличні сирени працюють від трифазної електромережі та не мають автономного живлення. Через це під час відключень електроенергії вони не спрацьовують.

Також у міськраді звернули увагу на ще одну особливість: якщо сигнал повітряної тривоги надходить під час знеструмлення, система його запам’ятовує. Після відновлення електропостачання сирена може ввімкнутися із затримкою та відтворити сигнал, який надійшов раніше.

Мешканців громади закликають не покладатися виключно на вуличні сирени, а стежити за повідомленнями в офіційних інформаційних каналах та користуватися застосунком «Повітряна тривога».