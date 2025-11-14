Презентація нового сезону проєкту «Шлях волонтера» відбудеться на Тернопільщині

Команда кінематографістів ВГО “Рушійна сила” за підтримки Українського культурного фонду презентує новий сезон відеопроекту «Шлях волонтера», що розповідає про діяльність волонтерських команд із Тернопільщини. Цей цикл, що складається з чотирьох коротких відеосюжетів, висвітлює історії людей, які допомагають тим, хто найбільше цього потребує: військовим, дітям, родинам, які втратили домівки.

Презентація проекту «Шлях волонтера. Тернопільщина» відбудеться в клубі села Шляхтинці 16 листопада о 15:00.

Проект підкреслює значення волонтерської роботи в умовах війни та наголошує на важливості єдності і допомоги в тяжкі часи. Однією з героїнь проекту є голова ГО “Бебіко” Ольга Гордієнко, яка зазначила: “Нові відео — це історії, які варто побачити. Вони по-різному, але глибоко впливають. Кожне з них — це не просто кадри: це відображення цінностей, подій, людей, які діють. Вони мають особливу вагу.”

Проект «Шлях волонтера» знімає не лише глибокі історії волонтерів, але й підкреслює важливість волонтерства як джерела натхнення, що може стимулювати до нових дій і підтримки людей у тяжкі часи. За словами продюсера проекту Володимира Ханаса, це — не просто кіно, це інструмент комунікації, що допомагає створювати ширшу обізнаність і залучати нових людей до волонтерських ініціатив.

Проект реалізується в межах грантової програми «Згуртованість через культуру», яку фінансує Швейцарсько-український проект «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, під підтримкою Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Не пропустіть шанс побачити нові історії волонтерів і долучитися до важливої справи!