На Тернопільщині командира оштрафували за масове дезертирство підлеглих

Чортківський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності командира 63 запасної роти, капітана Олексія Г., підлеглі якого масово залишили місце служби. Під час розслідування встановили, що лише за два дні в СЗЧ пішло п’ятеро військовослужбовців.

Під час проведення службової перевірки щодо військової дисципліни в 63 запасній роті з’ясували, що у період з 6 по 8 грудня 2025 року самовільно службу залишили одразу п’ятеро військовослужбовців. Також саме в цьому підрозділі зафіксовано найбільшу кількість випадків СЗЧ у військовій частині, йдеться у постанові Чортківського районного суду від 7 січня.

Командир 63 запасної роти пояснив, що причина – в особистій недисциплінованості, низькому рівні морально-ділових якостей, сімейних проблемах.

Суддя Наталя Яковець вказала, що саме командир відповідає за стан військової дисципліни та зобов’язаний проводити профілактичну роботу. Олексій Г. на момент розгляду справи перебував у зоні ведення бойових дій, тому засідання проходило без його участі. Суд визнав офіцера винним за ч. 2 ст. 172-15 КУпАП (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду). Командиру призначили мінімальний передбачений цією частиною штраф — 17 тис. грн. Також він має сплатити 665 гривень судового збору. Постанову суду можна оскаржити упродовж 10 днів.



zaxid.net