На Тернопільщині пенсіонер загинув під колесами автомобіля

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 грудня в м. Кременець. Близько 17.00 годин водій вантажного автомобіля «Infiniti QX60», проїжджаючи по вулиці С.Петлюри, допустив наїзд на пішохода.
Внаслідок сильного удару 71-річний місцевий мешканець отримав травми несумісні із життям та загинув на місці ДТП.

Як стало відомо «Погляду», наїзд автомобіля стався в межах пішохідного переходу.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


