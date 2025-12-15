До уваги містян! П’ять тернопільських вулиць залишаться без водопостачання 16 грудня

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Микулинецькій з 9.00 до 19.00 год 16 грудня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами

вул. Молодіжна,

вул. Фестивальна,

вул. Підлісна,

вул. Верхня Підлісна,

вул. Микулинецька від №23А до №97.