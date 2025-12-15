09:26 | 15.12.2025
П’ять тернопільських вулиць залишаться без водопостачання 16 грудня

До уваги містян! П’ять тернопільських вулиць залишаться без водопостачання 16 грудня

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на вул. Микулинецькій з 9.00 до 19.00 год 16 грудня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами
🔹вул. Молодіжна,
🔹вул. Фестивальна,
🔹вул. Підлісна,
🔹вул. Верхня Підлісна,
🔹вул. Микулинецька від №23А до №97.

Тернопільводоканал просить вибачити за тимчасові незручності та завчасно подбати про запаси води🚰

