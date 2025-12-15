Моніторинг прав дітей у Тернополі: порушення у харчуванні та доступності для маломобільних осіб

Регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області спільно з експертом проєкту Секретаріату Уповноваженого та Фондом «Партнерство за сильну Україну» здійснили моніторинговий візит до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Тернопільської обласної державної адміністрації.

Цей заклад надає комплексну допомогу дітям віком від 3 до 18 років, які потрапили в складні життєві обставини, зокрема, тим, хто став жертвою насильства або свідком насильницьких злочинів. Центр забезпечує соціальну, психологічну, медичну та правову підтримку.

Умови перебування дітей:

Центр розрахований на 25 вихованців, станом на візит у ньому проживало 17 дітей.

Вихованці отримують п’ятиразове харчування, одяг, засоби гігієни та речі для розвитку.

Дошкільнята перебувають під наглядом вихователів, а діти шкільного віку навчаються у сусідній школі.

Під час повітряних тривог діти знаходять укриття у школі.

Попри позитивні аспекти, були виявлені й деякі недоліки:

Необхідність утеплення фасаду будівлі.

Відсутність доступності для дітей з інвалідністю.

Порушення в організації харчування: неналежні умови зберігання продуктів, відсутність маркування, порушення товарного сусідства, відсутність добових проб.

Проблеми в веденні особових справ дітей (неповні дані про батьків, майно, аліменти).

Звертаємо увагу, що п’ятеро дітей перебувають у Центрі понад встановлений дев’ятимісячний термін через затягнуті судові процеси щодо позбавлення батьківських прав.

Рекомендації: За результатами візиту готується звіт з рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків.

У разі порушення прав, громадяни можуть звертатися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за контактами:

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua

Телефони: 0 800 501 720; 044 299 74 08

Будьте уважні до прав своїх дітей!