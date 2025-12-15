Михайло Струтинський з Тернопільщини отримав нагороду “Золотий хрест” від Головнокомандувача Збройних Сил України

Військовослужбовець Михайло Струтинський, випускник Бережанського ліцею Тернопільської обласної ради, отримав високу нагороду «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України. Ця нагорода є однією з найвищих відзнак для військовослужбовців рядового та сержантського складу.

«Золотий хрест» вручається за мужність, успішне виконання бойових завдань та видатні вчинки під час захисту України. Нагрудний знак символізує особливу шану та вдячність за героїзм, відвагу і вірність присязі. Його історія має корені в українських військових традиціях, що сягають часів Української Повстанської Армії (УПА).

Михайло Струтинський отримав нагороду за видатні досягнення на полі бою та незламність духу, продовжуючи славні традиції захисників України.