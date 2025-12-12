Відновлення Тернополя після ракетного удару: на вул. Стуса обіцяють замінити вікна до кінця грудня

Одразу після ракетної атаки 19 листопада на Тернопіль міська рада почала надавати допомогу постраждалим мешканцям. Першочергово були проведені заміри пошкоджених вікон у будинках на вул. Василя Стуса та вул. 15 Квітня, повіломляють у міські раді.

Вже на наступний день розпочалося встановлення перших вікон у пошкоджених будинках, які вціліли. Роботи ведуться щодня без перерв. Кожне вікно виготовляється та монтується індивідуально для конкретної квартири, оскільки характер пошкоджень різний. Загалом буде замінено близько 1200 вікон у всіх постраждалих будинках.

Станом на 12 грудня вже замінено 857 вікон, зокрема:

• вул. 15 Квітня, 31 – 379 вікон;

• вул. 15 Квітня, 23 – 268 вікон;

• вул. 15 Квітня, 25 – 210 вікон.

Це – сотні родин, які вже отримали нові вікна.

Наразі проведено додаткові заміри та тривають роботи з встановлення вікон у будинках на вул. 15 Квітня, 27 та вул. Василя Стуса, 4 і 10. Швидкість виконання робіт залежить від наявності спеціалізованих бригад, а також від можливості доступу до окремих помешкань, коли власники тимчасово відсутні. Монтаж продовжується щодня. Незабаром розпочнуться роботи з встановлення вікон у будинку на вул. Василя Стуса, 10.

У будинку на вул. 15 Квітня, 31 виконують комплексні ремонтно-відновлювальні роботи. У першому, четвертому та п’ятому під’їздах уже повністю замінили всі віконні конструкції. У третьому підʼїзді тривають роботи з ремонту сходової клітки. Відновлено електропостачання та теплопостачання. Паралельно триває миття панелей і зняття пошкодженої нагаром штукатурки. Заплановані роботи по заміні вікон у 2–3 під’їздах, а також ремонт сходових майданчиків та інженерних мереж. Роботи над ліквідацією наслідків пожежі тривають – здійснюється вивезення згарища з квартир та місць загального користування.

Також у ТЗОШ №26, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару, встановлено 49 великих та 20 малих (дахових) вікон.

Будинок по вулиці Василя Стуса, 8 демонтовано, наразі триває вивезення будівельних конструкцій. Унаслідок демонтажу зруйнованих конструкцій та роботи важкої техніки прилеглу територію було пошкоджено, тому на цій ділянці розпочалися роботи з благоустрою, зокрема із заміни бруківки.

Міська рада продовжує координувати всі заходи з ліквідації наслідків ракетного удару та робить усе необхідне для відновлення житлових будинків.