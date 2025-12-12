На Тернопільщині мотоцикліст врізався в бетонний паркан

11 грудня 2025 року в селі Лозова, на вулиці Грушевського, сталася автопригода за участю мотоцикліста. За інформацією поліції, близько 14:20 житель Тернополя, керуючи мотоциклом SHINERAY, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого врізався в бетонний паркан.

В результаті аварії 32-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На місце події одразу прибули медики, які доставили потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги.

Поліція проводить розслідування обставин ДТП. Наразі встановлюються причини, що призвели до аварії.

Мешканців закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними на дорогах.