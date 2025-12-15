У Тернополі жінка стала жертвою шахрайства на 50 100 гривень

11 грудня до Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 2003 року народження, повідомивши, що стала жертвою шахрайських дій.

Згідно з її заявою, цього ж дня їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Зловмисник під приводом проведення банківських операцій та перевірки рахунку обманним шляхом переконав потерпілу перерахувати кошти.

Жінка перевела 50 100 гривень на рахунок шахрая, однак згодом зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, і звернулася до поліції.

Слідчі поліції відкрили досудове розслідування за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.

Поліція нагадує:

Працівники банків ніколи не телефонують з вимогою повідомити конфіденційні дані або здійснювати перекази коштів.

Не повідомляйте стороннім особам реквізити карток, CVV-коди, PIN-коди та коди з SMS.

У разі сумнівного дзвінка припиняйте розмову і самостійно зателефонуйте до банку за офіційним номером.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Будьте пильними та обережними, щоб не стати жертвою шахраїв!