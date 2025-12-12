17:35 | 12.12.2025
У Тернополі зник 13-річний хлопчик

Увага! Розшук неповнолітнього!

Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого Василишина Миколи Васильовича, 29.12.2011 р.н. жителя міста Тернополя.

За словами матері, 11 грудня 2025 року близько 08:30 хлопець пішов з дому та до цього часу перебуває у невідомому місці, на телефонні дзвінки не відповідає.

Прикмети: зріст близько 170 см.

Був одягнений у чорну куртку, спортивні штани темного кольору та кросівки світлого кольору.

🔍 Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Василишина Миколи Васильовича, негайно повідомте за номером 102 або зверніться до найближчого підрозділу поліції. 

