Товсте отримало нову зупинку: поїзд Рава-Руська — Коломия тепер зупиняється в громаді

Від 14 грудня 2025 року поїзд сполученням Рава-Руська — Коломия почав зупинятися на залізничній станції Товсте. Це важлива новина для жителів Товстенської селищної територіальної громади, адже зупинка поїзда на місцевій станції значно покращить транспортне сполучення і зробить поїздки до Львова та інших населених пунктів доступнішими та зручнішими.

Мешканці громади, студенти та гості Товстого тепер матимуть змогу легко дістатися до великих міст та інших населених пунктів. За допомогою нової зупинки, подорожі стануть комфортнішими, а час на дорогу скоротиться.

Товстенська селищна рада висловлює подяку АТ «Укрзалізниця» за співпрацю та увагу до потреб громади, а також всім, хто долучився до вирішення цього питання.

📲 Для пасажирів доступні квитки на поїзд, і вони вже можуть здійснити покупку.

Бажаємо всім комфортних і безпечних подорожей! 🚉✨