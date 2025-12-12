Іван Марчук на межі втрати прав на свої картини: адвокатка розкрила деталі несправедливого договору

Справа Івана Марчука: Ліцензійний договір та спроба привласнення прав на творчий спадок митця

12 грудня 2025 року адвокат та патентний повірений України Наталія Каліниченко опублікувала роз’яснення щодо оскаржуваного ліцензійного договору, підписаного художником Іваном Марчуком. Справа стала об’єктом суспільного резонансу, і вже отримала підтримку як серед громадськості, так і на державному рівні.

Як повідомляється, Іван Марчук надав чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на свої картини терміном на 100 років. Водночас, художник стверджує, що підписав цей договір через обман та помилку, а тепер вимагає його скасування через суд. У роз’ясненні адвокат Наталія Каліниченко вказує, що підписаний договір фактично позбавляє митця можливості використовувати зображення своїх картин, адже він надав виключні права на ці твори іншим особам, включаючи можливість без обмежень передавати ці права третім особам.

Передісторія: Справа Марчука в епіцентрі скандалу

Ми вже писали про спробу заволодіти правами на зображення картин легендарного живописця Івана Марчука. В епіцентрі скандалу – група осіб, пов’язана з народним депутатом VIII скликання та ексрадником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом. Виявилося, що Іван Марчук по суті довірив свій творчий спадок чотирьом людям, серед яких і син згаданого політика.

Гучна історія швидко набрала розголосу, про неї писали десятки ЗМІ, а в соціальних мережах десятки тисяч обговорень. За даними джерел, на ситуацію з кримінальним підтекстом звернули увагу навіть в Офісі президента. У наступному 2026 році, який стане ювілейним для митця, скандал набув загальнодержавного значення.

Такий ажіотаж не залишив байдужими фігурантів справи. Михайло Апостол, спочатку мовчав, але згодом спробував публічно відхреститися від звинувачень. Він звинуватив помічницю Марчука, Тамару Стрипко, в ізоляції друзів та знайомих від доступу до митця. Політик також заявив, що Стрипко нібито намагається забрати твори мистецтва та майно Марчука.

У свою чергу, Апостол спробував відмежувати себе та свою родину від скандалу, заявивши, що вони не мають жодного стосунку до прав на картини Марчука. Проте, він не пояснив, чому під договором, який був оприлюднений «Главкомом», стоїть підпис його сина.

Фабула конфлікту: Передача прав на 100 років

Згідно з умовами договору, художник Іван Марчук передав чотирьом особам (серед яких син Михайла Апостола) виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення своїх картин на 100 років. За це митець отримав лише 10 тисяч гривень (приблизно $360). Ліцензіати, у свою чергу, повинні були виплачувати 5% роялті від прибутку за використання прав на твори, але ці кошти, за словами Марчука, так і не були йому передані.

Крім того, в історії з’явилася ще одна фігура — Наталія Бурлаченко, власниця підприємства-виробника вин Big Wines. Вона підтвердила, що кілька років використовувала картини Марчука на пляшках з вином, але в 2024 році випадково дізналася від Михайла Апостола, що всі права на картини належать йому.

У липні 2025 року Марчук подав до суду з вимогою визнати ліцензійний договір недійсним. Як зазначено в матеріалах справи, колекція Марчука налічує понад 5000 картин, і ці твори мають високу комерційну цінність, оскільки, наприклад, у 2024 році одна з його картин була продана за рекордні $300 тисяч.

Судово-психіатрична експертиза та подальший розвиток справи

Що стало ще однією неочікуваною подією в цій справі, так це ініціатива сина екснардепа Ігоря Апостола, який подав клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи Івана Марчука. Він пропонує визначити, чи страждав митець від психічного розладу на момент підписання спірного договору. Це викликало ще більше питань, оскільки питання психічного здоров’я митця виглядає сумнівним та навіть маніпулятивним у контексті загальної ситуації.

Наступне судове засідання заплановано на 22 грудня 2025 року, і саме тоді має бути вирішено, чи буде проведена експертиза і як далі розвиватиметься справа.

Іван Марчук: заклик до державної підтримки

11 грудня 2025 року, Іван Марчук звернувся до держави з проханням захистити його права. Виставки художника стали відомими по всьому світу, а його роботи стали частиною культурної спадщини України. Марчук зазначив, що те, що зараз відбувається, — це не лише його проблема, і що він сподівається на підтримку держави у відновленні його прав.