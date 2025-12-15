На Театральному майдані Тернополя урочисто освятили різдвяну шопку

У Тернополі на Театральному майдані урочисто освятили різдвяну шопку. Перед початком освячення священнослужителі різних конфесій спільно помолилися за мир в Україні та благополуччя громади, повідомляє тернопільська міська рада.

До участі в заході долучилися представники «Пласту», які традиційно передали громаді Вифлеємський вогонь як символ миру та надії. Разом із пластунами міський голова Тернополя Сергій Надал встановив Вифлеємське світло та дідух у шопці.

«Різдво – це історія про народження надії у найтемнішу ніч. Наші захисники тримають фронт, щоб українські діти могли колядувати, і подвиг військових надихає нас вірити у краще майбутнє, – зазначив Сергій Надал. – Різдвяна шопка – це символ незламності нашого духу та віри в перемогу. Нехай світло різдвяної зірки наповнює серця тернополян любов’ю, а ворог знає: він ніколи не зможе забрати в наших дітей радість Різдва».

Після освячення присутні мали можливість почути колядки у виконанні учасників народної аматорської вокальної студії «Шанс» ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса.